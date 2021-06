Jamie Oliver reforma quartos de empregados em mansão de R$ 42 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O famoso chef de cozinha britânico Jamie Oliver, 46, planeja reformar os quartos dos empregados do sótão de sua mansão em estilo Tudor em Essex, na Inglaterra. O imóvel está avaliado em £ 6 milhões (cerca de R$ 42 milhões).

A mansão e 12 quartos foi o cenário de seu último programa do Channel 4, 'Keep Cooking: Family Favorites'. O Spains Hall remonta a 1570 e é tombado pelo patrimônio histórico.

Para fazer a reforma, Oliver teve que apresentar os planos ao Conselho Distrital de Braintree antes de fazer três quartos no sótão - um com suíte. O chef quer instalar um banheiro, vasos sanitários, vestiário e pias.

A reforma da mansão inclui ainda o conserto do papel de parede de todos os quartos. Ele encomendou uma réplica do papel para coincidir com os reparos.

A declaração de projeto diz que as obras "não são consideradas prejudiciais ao caráter ou ao interesse arquitetônico especial" da casa histórica. Oliver precisa esperar para ver se o conselho concederá permissão para o projeto.

"As propostas permitem reparos e alterações sensíveis a serem realizadas que são consideradas em conformidade com as políticas de planejamento nacionais e locais e irão sustentar, melhorar e conservar o patrimônio representando assim um desenvolvimento sustentável", diz o documento.

No século 16, havia duas seções acima do salão principal do imóvel. Uma era para familiares ou convidados e a outra era acomodação para empregados com acesso pela escada dos fundos.

Oliver comprou a mansão, em 2019, dois meses depois de fechar 22 dos seus 25 restaurantes e demitir 1000 funcionários. No imóvel 70 acres em Finchingfield, ele mora com a esposa e os filhos.