Jaider Esbell, 'Cabeça de Nêgo' e Marina Sena são premiados pela APCA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Associação Paulista de Críticos de Artes premiou nesta segunda (31) trabalhos como a contribuição do artista plástico makuxi Jaider Esbell, morto em novembro, além do filme "Cabeça de Nêgo", de Déo Cardoso --escolhido como o melhor do ano-- e a cantora mineira Marina Sena, laureada como artista revelação.

Esses foram alguns dos destaques da premiação que, a cada ano, escolhe os melhores em dez categorias, que vão da arquitetura às artes visuais, passando pelo cinema e pela televisão.

Outros escolhidos incluem o Movimento Parque Augusta, reconhecido pelo ativismo urbano, a exposição "Tunga, Conjunções Magnéticas", do Itaú Cultural e Instituto Tomie Ohtake, o rapper cearense Don L como artista do ano, e a peça teatral "Sueño".

O prêmio também incluiu categorias virtuais, considerando esforços artísticos criados durante a pandemia, e destacou o espetáculo "Janela 43", do Grua, os espetáculos teatrais "As Aves da Noite" e "Desfazenda - Me Enterrem Fora Desse Lugar".

Na literatura, "Diga que Não Me Conhece", de Flávio Cafiero, venceu na categoria romance, enquanto "Erva Brava", de Paulliny Tort, foi o destaque nos contos. "Risque Esta Palavra", de Ana Martins Marques, foi considerado o melhor livro de poesia.

As decisões foram tomadas durante uma assembleia em formato virtual e a tradicional cerimônia de premiação está em fase de viabilização, ainda sem data definida, mas deve acontecer ainda no primeiro semestre.

*

OS ESCOLHIDOS DO PRÊMIO APCA:

ARQUITETURA

Homenagem pelo conjunto da obra: Joan Villà

Gestão cultural: Miriam Lerner, Giancarlo Latorraca e equipe (organização social A Casa – Museu de Artes e Artefatos Brasileiros frente ao Museu da Casa Brasileira – gestão 2008/2021)

Ativismo urbano: Movimento Parque Augusta

ARTES VISAIS

Exposição nacional: "Tunga, Conjunções Magnéticas", Itaú Cultural e Instituto Tomie Ohtake

Retrospectiva: "Lygia Clark (1920-1988) 100 anos", Pinakotheke Cultural

Pesquisa/Memória: Jaider Esbell (1979-2021), artista e escritor, teve papel fundamental na consolidação da arte indígena contemporânea.

Exposição internacional: "Ideias - O Legado de Giorgio Morandi", CCBB

Fotografia: "Terra em Transe" no Museu Afro Brasil (600 imagens de 60 fotógrafos)

Percurso Visual: "Rita Lee" no Museu da Imagem e do Som

CINEMA

Melhor filme: "Cabeça de Nêgo", de Déo Cardoso

Melhor direção: Madiano Marcheti, por "Madalena"

Melhor elenco: Intérpretes de "Marighella"

Melhor fotografia: Gustavo Habda, por "Veneza" e "Acqua Movie"

Melhor documentário: "A Última Floresta", de Luiz Bolognesi

DANÇA

Espetáculo presencial: "Ou 9 ou 80", Clarín Cia de Dança

Espetáculo não presencial: "Janela 43", Grua - Gentlemen de Rua

Coreografia/criação: "Aldeias Mortas", Márcio Filho, Balé da Cidade de São Paulo

Interpretação: Mauricio de Oliveira, Laboratório Siameses, por "Da Natureza da Besta"

Prêmio técnico: Ana Bottosso, Beatriz Gabriel, Danila Bustamante, Fábio Pazitto e Vic von Poser, captação e edição de vídeo de "SCinestesia", Cia de Danças de Diadema

Projeto/programa/difusão/memória: Série de vídeos para o Mês do Patrimônio Histórico Cultural, Cia Jovem de Dança de Jundiaí

Grande prêmio da crítica: Décio Otero e Marika Gidali, pelos 50 anos do Ballet Stagium

LITERATURA

Romance: "Diga que Não Me Conhece", Flávio Cafiero (Todavia)

Contos: "Erva Brava", Paulliny Tort (Fósforo)

Poesia: "Risque Esta Palavra", Ana Martins Marques (Companhia das Letras)

Tradução: "Cantos", de Giacomo Leopardi, por Álvaro A. Antunes (34)

Biografia: "João Cabral de Melo Neto: Uma Biografia", Ivan Marques (Todavia)

Ensaio: "A Vida Nunca Mais Será a Mesma", Adriana Negreiros (Objetiva)

Infantil: "O Mar de Manu", Cidinha da Silva (Autêntica)

MÚSICA POPULAR

Artista do ano: o rapper cearense Don L, pelo disco "Roteiro pra Aïnouz, Vol. 2"

Disco do ano: "Delta Estácio Blues", segundo álbum solo da cantora e compositora Juçara Marçal

Aristas revelação: Marina Sena, cantora e compositora mineira, pelo disco "De Primeira", que levou a artista para a Times Square e pôs a cidade de Taiobeiras em destaque no mapa do pop nacional

RÁDIO

Prêmio especial do júri: rádio Cultura Brasil (AM, FM e portal TV Cultura)

Melhor podcast: "Paciente 63", com Mel Lisboa e Seu Jorge (Original e exclusivo Spotify)

Melhor produção: Emanuel Bonfim e Leandro Cacossi - pelo programa "Fim de Tarde Eldorado" (portal e rádio Eldorado FM, Spotify, Google Podcasts e outros)

Melhor apresentação: Danilo Gobatto, "Antenados" - (rádio Bandeirantes, portal Band, YouTube, Spotify e outros)

Destaque em cultura: João Marcello Bôscoli, pelo "Contraponto" (rádio Cultura Brasil - AM, FM e portal TV Cultura)

TEATRO

Espetáculo presencial: "Sueño" (dramaturgia e direção de Newton Moreno)

Espetáculo virtual: "As Aves da Noite" (dramaturgia de Hilda Hilst e direção de Hugo Coelho) e "Desfazenda – Me Enterrem Fora Desse Lugar" (Cia O Bonde. Dramaturgia de Lucas Moura e direção Roberta Estrela D'Alva)

Prêmio novas propostas cênicas: "Estilhaços da Janela Fervem no Céu da Minha Boca" (Coletivo A Digna, dramaturgia de Victor Nóvoa e direção Eliana Monteiro), pelo tema social abordado e processo de execução da montagem

Prêmio especial: livro "Teatro de Grupo na Cidade de São Paulo e na Grande São Paulo" (organizado por Alexandre Mate e Marcio Aquiles, com a criação do selo Lucias em homenagem a Lúcia Camargo) e Mariana Muniz, pela contribuição ao teatro e teatro-dança em São Paulo e, em especial, pelos espetáculos virtuais apresentados em 2021

TEATRO INFANTOJUVENIL

Melhor projeto híbrido de pesquisa em teatro-educação: "Eduka" (Banda Mirim)

Melhor peça-filme (ou experimento cênico digital): "Quase de Verdade" (Cia Los Lobos Bobos)

Melhor elenco: "Meu Reino por um Cavalo" (Cia Vagalum Tum Tum: Edgar Bustamante; Tatiana Thomé; Christiane Galvan; Val Pires; Demian Pinto; Theófila Lima; Alexandre Maldonado; Jhuann Scharrye)

Melhor direção: Cris Lozano, pela trilogia audiovisual "Paisagens Antes do Fim" (Cia La Leche)

Prêmio de valorização de espetáculos em territórios periféricos da cidade: "Sankofa" (Bando Jaçanã)

TELEVISÃO

Ator: Juan Paiva ("Um Lugar ao Sol", da Globo)

Atriz: Leticia Colin ("Onde Está Meu Coração", do Globoplay) e Paula Cohen ("Nos Tempos do Imperador", da Globo)

Novela: "Nos Tempos do Imperador" (Globo)

Especial/documentário: "Missão Cabul" (Roberto Cabrini, da Record)

Seriado/minissérie: "Passaporte para Liberdade" (da Globo, Sony Pictures e Floresta)