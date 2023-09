Jade Picon e Paulo André curtem The Town juntinhos e fãs shippam; vídeo

Jade Picon e Paulo André se encontraram pelo Vipão, área exclusiva do camarote principal do The Town, e em seguida curtiram juntinhos o show de Ne-Yo, nesta quinta-feira (7).

A atriz chegou ao festival com um visual diferente — ela apostou nos cabelos longos com um megahair — e por lá bateu um papo com o atleta, que foi seu ficante no BBB22.

Desde já, o casal passou a ser shippado por fãs nas redes sociais. Em seguida, Jade e PA seguiram para o show de Ne-Yo no pint na frente do palco, sendo flagrados pela câmera do Multishow.