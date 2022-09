Jade Picon é detonada por dizer que não repete roupas que posta nas redes

Jade Picon se tornou alvo de críticas nas redes sociais por dizer que nunca repete as roupas que já mostrou no seu Instagram. Em participação no podcast "Pod Delas" durante o Rock in Rio, ela contou que faz isso com os looks montados por seu stylist para eventos, com roupas emprestadas. Contudo, circula nas redes um corte que dá a impressão de que ela se refere às roupas do dia a dia: "Eu sou chata, eu posto uma foto com o look e para mim ele desaparece da face da Terra".

"Eu gosto de sempre estar inovando. Essa roupa aqui que eu estou usando, eu nunca mais na vida vou usar, porque para mim vai estar marcado como Rock in Rio, Americanas, Pod Delas. Minha cabeça não vai deixar", contou Jade.

Nas redes sociais, no entanto, a declaração foi criticada: "Vai além de 'trabalhar com a imagem' ou 'ela devolve as roupas'. O problema é o poder de influência que ela tem e como isso pode chegar em uma pessoa que não tem dinheiro pra ter mais de uma calça jeans no guarda-roupa. Falta responsabilidade nessa galera que influencia milhões", escreveu uma usuária do Twitter.