Jade Picon dá suposta indireta após Luan Santana confirmar ficada com Yasmin Brunet

Jade Picon teria mandado uma indireta para Yasmin Brunet após Luan Santana confirmar a ficada entre os dois, o que fez com que a ex-namorada dele, Izabela Cunha, deixar de seguir a modelo.

“O tempo é o verdadeiro dono da razão! bom diaaaaa :)”, escreveu ela no Twitter.

Para quem não sabe, existe uma treta entre Jade e Yasmin desde que a atriz deixou o BBB e ficou com Gabriel Medina, com quem a loira foi casada. Na época, Yasmin teria se irritado com Jade por ficar com seu ex, porque as duas tinham contato.

Agora, a mesma situação parece ter ocorrido com Yasmin, que ficou com o ex-namorado de Izabela, a quem ela conhecia.