Jade Picon ‘congela’ e entrevista é encerrada bruscamente após pergunta sobre Xamã

Jade Picon ‘travou’ durante a entrevista a um repórter do G1 durante o Rock in Rio na noite de sexta-feira, e acabou virando as costas e indo embora sem responder uma pergunta, após o seu assessor interceder.

Na situação, Jade respondia normalmente às perguntas sobre o festival, mas quando foi questionada sobre um possível affair com o cantor Xamã – com quem ela teria sido vista aos beijos no festival —, Jade ‘congelou e olhou para o seu assessor, que disse que a pergunta não estava combinada.

Jade virou de costas e foi embora, enquanto o assessor disparou: "Acabou a entrevista, obrigado.". A cena repercutiu entre os internautas e dividiu opiniões, alguns criticando o repórter e outros a postura de Jade.