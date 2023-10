Jada Smith diz que Chris Rock a chamou para sair ao saber de separação de Will Smith

Para quem não lembra, em 2022 Will deu um tapa em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar após o humorista fazer uma piada sobre a alopecia de Jada.

"Basicamente, ele disse, 'Eu adoraria sair com você'. E eu pensei, 'O que você quer dizer?' Ele disse, 'Bem, você e Will não estão se divorciando?' Eu disse, 'Não. Chris, isso são apenas rumores.' Ele ficou horrorizado. E ele se desculpou profundamente e foi isso", disse.

