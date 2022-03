Jack Harlow leva L7NNON e Ronaldinho Gaúcho a show do Lollapalooza 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um gol da seleção brasileira de futebol, do jogador Ronaldinho Gaúcho. É com trechos de uma gravação de jogo que o rapper Jack Harlow subiu ao palco Adidas, do Lollapalooza, nesta sexta-feira (25), às 21h30.

A entrada faz referência a um dos ídolos do cantor. Nesta semana, o músico foi a uma festa de aniversário do brasileiro, postou fotos ao lado de Anitta, Filipe Ret e L7NNON, e definiu o jogador como um de seus heróis mais antigos.

Na onda do entusiasmo que causou a narração do gol, na voz de Galvão Bueno, Harlow deu play no repertório com "Nail Tech", single do álbum "Come Home the Kids Miss You", que tem lançamento previsto para 6 de maio. Numa entrevista recente à revista americana Rolling Stone, ele afirmou que essa é sua canção "menos predileta do disco", apesar de entender "a energia que há por trás da batida".

Dando continuidade à atmosfera dos arranjos, o músico já engatou dois outros hits, "WARSAW", parceria sua com o rapper 2forwOyNE, e "I Wanna See Some Ass", do seu disco "Sweet Action", de 2020.

Logo no início do show, Harlow disse um "eu amo vocês" –em português–, seguido por celebrações de sua estreia no país. Ele também ergueu uma bandeira brasileira e colocou-a sobre seus ombros, onde ela permaneceu até o fim do evento.

Ainda no embalo de homenagens ao Brasil, o músico convidou para o show o rapper carioca L7NNON, que cantou o sucesso "Freio da Blazer" e parabenizou Anitta por ter conquistado a primeira posição do Top 50 Global do Spotify.

O americano cantou hits como "Industry Baby", parceria sua com Lil Nas X, e "Whats Poppin", faixa que o fez despontar, em 2020, após viralizar no TikTok com uma série de vídeos cômicos. A canção também integra trilhas sonoras de jogos como "NBA 2K21" e "Call of Duty: Warzone", e foi indicada à 63ª edição do Grammy, na categoria de melhor performance de rap, em que perdeu para "Savage", de Megan Thee Stallion.

No Lolla, "Whats Poppin" não só encerrou o show do rapper como também foi remixada por alguns instantes numa mescla com "Calica, Ai Caralho", funk dos brasileiros DJ Gabriel do Borel, Davi Kneip e MC Frog.

Conhecido por alguns como o "rapper branco do momento", ou o "Eminem da geração Z", Harlow é um dos maiores nomes da nova cena do rap americano e, aos 24 anos, tem canções em parcerias com gigantes do gênero, como Kanye West e Drake.