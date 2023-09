Iza manda indireta para o ex-marido no 'The Town'

"Me sinto renascida", disse ela ao dedicar o show para as mulheres que também estão se sentindo assim. Iza ainda completou: "O brilho pode até ofuscar, mas não apaga não".

Antes de cantar Fé nas Malucas com a participação de MC Carol, a artista comentou sobre o término do casamento.

Iza abriu o palco principal no último dia de The Town neste domingo (10). A cantora aproveitou a apresentação para dar aquela cutucada no ex-marido.

