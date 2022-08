Ivete Sangalo é ignorada por William Bonner na saída da Globo; Vídeo

No vídeo que circula nas redes sociais , a cantora vestida com um roupão grita por Bonner na saída do estacionamento. Ela chega a bater na janela do carro do jornalista, que não abre a vidro, e nem cumprimente a baiana.

William Bonner foi tietado por um grupo de fãs após entrevista com o presidente Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. Para a surpresa de todos, uma das tietes era Ivete Sangalo, que acabou sendo ignorada pelo jornalista na saída da Globo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.