Israel & Rodolffo gravam DVD com Juliette, Kevinho e Maiara & Maraisa

FOLHAPRESS - A dupla Israel & Rodolffo gravou um DVD neste domingo (3) na Casa Maaya, em Brasília. Os sertanejos contaram com participações de Juliette, Kevinho, Maiara & Maraisa, além do duo pop LT.

Os cantores ganharam ainda mais projeção com o sucesso do hit “Batom de Cereja”, que bombou especialmente durante a participação de Rodolffo no Big Brother Brasil 21.

Para o DVD, a ex-companheira de reality Juliette cantou ao lado deles a músicas “Sobre” e “Bença”. Ao todo, serão 19 canções inéditas, sendo duas delas com Rodolffo como compositor.

“Ouvimos umas 5.000 músicas até chegarmos ao ponto de não conseguirmos ouvir mais nada. Foram 3 meses de audições praticamente 24 horas por dia, ficamos bem exaustos”, diz o ex-BBB.

Segundo a produção da dupla, o DVD “Israel & Rodolffo Ao Vivo em Brasília” vai ser lançando no fim de outubro. A gravação contou com espectadores, mas diz a organização que seguiu protocolos contra a Covid.

Um pouco depois, no dia 6 de novembro, os sertanejos vão fazer show na Villa Country (zona oeste de São Paulo). Os ingressos têm preços que variam de R$ 130 a R$ 300 e estão disponíveis no site da Ticket360.

De acordo com a casa, o acesso ao evento se dará com a apresentação obrigatória de comprovante de vacinação contra a Covid-19, com no mínimo a primeira dose. O comprovante pode ser físico ou digital (disponível nos aplicativos Conecte SUS, Poupatempo Digital e E-saudeSP).

Além disso, a compra de ingressos em camarotes de seis lugares deverá ser feita por pessoas do mesmo núcleo familiar ou convívio social, conforme protocolo vigente.