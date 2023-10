Israel declara guerra após ataque do Hamas, ouro de Rebeca Andrade na Ginástica e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Israel declara guerra após ataque do Hamas, ouro de Rebeca Andrade no Mundial de Ginástica Olímpica, Santa Catarina em situação de emergência e outras notícias do dia para começar o seu domingo (8).

MUNDO

Após atacar Israel de surpresa, Hamas realiza massacres e faz reféns. De acordo com as autoridades israelenses, há atiradores palestinos em 22 localidades no sul do país. Ao menos 576 pessoas já morreram no conflito nos dois lados.

ESPORTE

A ginasta brasileira Rebeca Andrade desbanca Simone Biles e leva ouro no salto no Mundial. Americana ficou com a prata, e a atleta sul-coreana Yeo Seojeong, com o bronze.

SAÚDE

Ministra da Saúde diz que foi surpreendida com vídeo de dança e diretor da pasta é exonerado. Nísia Trindade postou vídeos nas redes sociais se desculpando e dizendo que repudia ocorrido.

POLÍTICA

Leilão de gado em 'ilha' de Lira no interior de Alagoas reúne ministros de Lula e Bolsonaro. Evento em fazenda do presidente da Câmara arrecada R$ 4 milhões; governador Ibaneis Rocha foi um dos compradores.

POLÍTICA

Bolsonaro encontra Zema e nega desavenças; Michelle provoca Janja. Inelegível após mentiras e ataques ao sistema eleitoral, ex-presidente diz que 'voltará muito mais forte'.

CHUVA

Com duas mortes por causa das chuvas, governador de SC pede para moradores deixarem suas casas. De acordo com Defesa Civil, região do vale do Itajaí deve sofrer com alagamentos nos próximos dias.

RIO

Pouco importa se é milícia ou tráfico, crime age livre no Rio, diz sociólogo. Assassinato de médicos mostra como violência está ligada à estrutura do Estado.

RIO

'Vou fazer tudo para que não se perpetue', diz Sâmia Bomfim sobre milícia e tráfico, ao enterrar irmão. Corpo de Diego Bomfim, um dos três médicos assassinados no Rio, foi sepultado no interior de SP.

BS

A venda bilionária emperrada há 6 anos por intrigas e disputa entre J&F e Paper . Voto em setembro deixa indonésia a um passo de vencer arbitragem, mas briga pela Eldorado ainda deve ser longa.

CELEBRIDADES

Neymar mostra primeiro encontro entre Mavie e o irmão David Lucca: 'Meus maiores amores'. Jogador do Al-Hilal está no Brasil para acompanhar Bruna Biancardi e o nascimento de sua segunda filha.

MÚSICA

Compositores de 'Evidências' sobre nunca terem nomes citados: 'A gente trabalha em silêncio'. Nas redes sociais, internautas criaram polêmica ao dizer que Chitãozinho e Xororó nunca dão créditos a Paulo Sergio Valle e José Augusto, mas eles afirmam não se importar com isso.

ILUSTRADA

Show do The Weeknd no Rio tem correria do público, ventania e tempestade. Plateia foi retirada às pressas do gramado no Estádio Nilton Santos e, quando autorizada, correu para retomar lugares.

MERCADO

Maior site de profissionais do sexo do país tem regras rígidas para seus funcionários. Com 315 colaboradores, Fatal Model busca combater desrespeitos em relação à prostituição de dentro para fora da empresa.