Isis Valverde fala sobre affair após fim do casamento

Sobre os possíveis affairs, a atriz brincou: “Se você tiver o telefone deles, você me manda! (risos). Eu acabei de terminar um casamento de seis anos, estou focada no meu filho, sabe? Estou focada em outras coisas, na minha carreira, nos meus projetos”.

Isis Valverde comentou sobre o fim do casamento com André Resende e como está a fase solteira em entrevista à Quem.

