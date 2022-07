Isis Testa é campeã da 7ª temporada do The Voice Kids; reveja as apresentações

Isis Testa foi consagrada campeã da 7ª temporada do The Voice Kids neste domingo, 17, na TV Globo. A pequena do time de Maiara e Maraisa conquistou o público com 43,65% dos votos.

Isis Testa canta “I Have Nothing”, de Whitney Houston, representando o #TimeMaiaraEMaraisa VOTE na sua voz favorita do #TheVoiceKids https://t.co/J7S0G8luoB pic.twitter.com/NEcXuC42oo — The Voice Kids (@TheVoiceBrasil) July 17, 2022



A menina de 10 anos de idade disputou a final com Isadora Pedrini, do Time Brown, e Mel Grebin, do Time Teló. Ela leva para casa um prêmio de R$ 250 mil e contrato com a gravadora Universal Music.

Isis Testa canta “Pense em Mim”, de Leandro & Leonardo, representando o #TimeMaiaraEMaraisa VOTE na sua voz favorita do #TheVoiceKids https://t.co/J7S0G8luoB pic.twitter.com/eSQOyC6iL9 — The Voice Kids (@TheVoiceBrasil) July 17, 2022

Na Final, Isis cantou “Pensa em Mim” de Leandro e Leonardo e "I Have Nothing", de Whitney Houston. Isadora cantou “Dona de Mim”, de Isa, e Mel cantou Tom Jobim.

Fã de Beyoncé, Isis Testa fechou cantando “Listen”, da diva norte-americana. Foi também com a canção de Beyoncé que Isis deu início às audições às cegas.

Nascida em Altinópolis, no interior de São Paulo, ela mora desde janeiro neste ano na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte e tem no sangue a música, sendo filha de pai músico e tendo outros membros da família tanto paterna quanto materna envolvidos com a música, inclusive do gênero flamenco e cantadores de Folia de Reis.