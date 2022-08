Isadora Pompeo relaciona depressão a ‘falta de Deus’ e é detonada

"Isadora, você tava falando sobre depressão, né? Você falou do ponto de vista da religião. Como eu falo muito de saúde aqui, eu queria dar um serviço para o pessoal (…) "A depressão é um problema biológico desencadeado por algum fator ambiental. A depressão é considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Então, se você está passando por um momento de depressão ou acha que está com depressão, você tem que procurar um profissional para te ajudar”.

Na volta do intervalo do programa, a jornalista Michelle Loreto corrigiu a cantora e reforçou que a depressão é um problema biológico.

“Eu poderia passar por isso e deixar que tudo isso me matasse, acabasse com a minha vida, eu poderia viver uma depressão e passar por um suicídio, mas a diferença é que eu tenho um Deus, que dentro de mim trabalha com uma verdade tão grande que ele não faz eu acreditar nas mentiras que o diabo diz sobre mim”.

A cantora gospel relembrou as críticas que recebeu após terminar o casamento de dois meses com o jogador Thiago Maia.

