Isa Scherer se casa com Calazans usando 'tênis da sorte' do MasterChef; fotos

Isabella Scherer e Rodrigo Calazans se casaram em um cartório nesta sexta-feira (12) e mostraram fotos do momento especial ao lado dos filhos gêmeos, Bento e Mel, de 9 meses, além da comemoração intimista, em São Paulo.

A atriz e campeã do MasterChef 2021 mostrou que fez sua própria maquiagem, e usou um tênis "surrado" vans para completar o look de noiva no cartório. O calçado é considerado o seu "tênis da sorte", usado em sua vitória no reality culinário.

Em seguida, o casal recebeu a família e amigos em um jantar intimista. Dessa vez, Isa optou por sapatos brancos de salto e bico fino, além de uma coroa de flor mosquitinho.



A atriz, empresária e campeã do MasterChef 2021 é filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa. Ela viveu um longo e discreto namoro com Fiuk. A relação chegou ao fim em 2019. Em 2020, começou a namorar Rodrigo.

Já ele é modelo agenciado por escritórios em diversos países, além de ter estrelado campanhas para grifes como Dolce & Gabbana e Diesel. Calazans já foi apontado como affair de Bruna Marquezine e Giovanna Lancelotti.