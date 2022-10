Isabel Teixeira recusa papel em novela de Walcyr Carrasco após 'Pantanal'

O que também teria pesado na decisão foi o fato de a artista paulistana não querer estender sua estadia no Rio de Janeiro, onde ficaria para as gravações, que têm início em fevereiro. Em "Terra Vermelha', Teixeira daria vida a Lucinda, personagem descrita como uma mãe batalhadora que tem um filho doente e vive com problemas de aceitação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso no remake de "Pantanal", que exibe hoje seu último capítulo, a atriz Isabel Teixeira não deverá fazer parte do elenco de "Terra Vermelha", novela de Walcyr Carrasco que substituirá "Travessia", de Glória Perez, na faixa das 21h.

