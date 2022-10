Isabel Teixeira diz com quem Maria Bruaca vai ficar em 'Pantanal'

"E eu vou te falar uma coisa que não é spoiler, nem nada. É para você, que eu acho que você vai entender isso: para mim, a Maria Braca, a Maria, acaba nessa novela com ela mesma. Porque quando a gente se encontra com a gente mesmo, a gente mesma, a gente pode estar com alguém. Isso para mim não é um spoiler, a busca dela pela novela inteira foi essa. E assim, eu acho que ela se encontra com ela mesma.

No "Mais Você" desta terça-feira (4), Ana Maria Braga questionou Isabel Teixeira sobre como será o final de Maria Bruaca, e se emocionou com a resposta.

