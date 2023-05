Isa Scherer mostra casamento luxuoso do pai, o ex-nadador Xuxa

No Instagram, Isabella mostrou imagens da união do casal que está junto há dois anos, com presença apenas de amigos e familiares mais próximos. Isa foi acompanhada de Rodrigo e dos gêmeos do casal, Mel e Bento, de 8 meses.

A cerimônia de luxo aconteceu ao ar livre em Florianópolis, Santa Catarina, duas semanas após o casamento da campeã do MasterChef Brasil com o modelo Rodrigo Calazans.

Isa Scherer mostrou nas redes sociais o casamento do pai, o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, com a empresária Dianeli Geller.

