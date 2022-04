Irmão diz que Rodrigo Mussi estava como desconhecido no hospital

Diogo disse ainda que acredita na recuperação do irmão. "Ele é um cara de muita fé, sempre acreditou muito em Deus. Ele vai sair dessa, a gente acredita muito nisso, tem certeza. E ele vai precisar muito do carinho de todos", disse.

O advogado relatou não saber se o irmão saiu de casa sem o documento que não fosse difital ou se durante o acidente a documentação se perdeu. "Ele chegou aqui sem documento. Chegou como desconhecido, ninguém sabia quem era ele. Quando a gente soube, já era início da noite. Ele chegou aqui por volta de 4 horas da manhã. Eu não sei se ele estava sem documento ou não. Segundo o relato do motorista do carro, ele foi arremessado pra fora. Isso pode ter perdido [a documentação] também”, afirmou.

Diogo Mussi, irmão do ex-bbb Rodrigo Mussi, contou nesta sexta-feira (1º) que a família só soube do acidente com o irmão horas depois, pois Rodrigo estava como desconhecido no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.