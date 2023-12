Irmão de Zezé Di Camargo expõe Zilu durante bate-boca nas redes sociais

Zilu Godói e o irmão de Zezé Di Camargo, Wellington Camargo, estão em um verdadeiro pé de briga nas redes sociais após a empresária dizer que não irá passar o Natal no Brasil devido as recentes polêmicas da família. O cantor gospel expôs o passado da ex-mulher do sertanejo e a acusou de ter sido rude com o filho dele, com os irmãos dela e não tratar bem a família.

"Você quer mesmo que eu fale a verdade? Eu vou falar. Seu irmão morreu, você não foi capaz nem de mandar embalsamar o corpo do seu irmão. O meu irmão, mesmo separado de você, foi quem pagou o embalsamento para poder levar ele para Goiânia. Seu pai morreu, você não veio ao velório para não pagar uma passagem aérea e muitas outras coisas. Você chama todo mundo de retardado, até seus irmãos", disparou.

"O meu filho, com três para quatro anos de idade, ele estava comendo na fazenda, deixou cair comida no chão e, me recordo como hoje, que você abaixou, pegou a comida e disse: ‘Essas desgraças não sabem nem comer’. Você falou isso de uma criança de três anos. Você quer ser muito boazinha, santificada seja seu nome, mas na verdade não é isso. Todo mundo sabe que não é isso", acrescentou.

E não parou por aí. O cantor gospel contou que Zilu tem um irmão passando por dificuldades e ela não ajuda. "Por que você não vai ajudar seu irmão que está passando necessidade, nem isso você vê. Chega de você querer ser boazinha e querer se vitimizar para colocar meu irmão como monstro diante da sociedade, coisa que ele não é".

A lavação de roupa suja iniciou depois que Zilu afirmou que não vai passar Natal com a família devido as últimas polêmicas. Wellington então alfinetou a ex-cunhada.

"Eu vi uma pessoa aí dizendo que não ia passar Natal com família, dizendo que desestruturou toda a família, com vitimismo, para se passar como vítima. A história não é assim. A verdade é que já estava tudo combinado, que o fim de ano de cada um seria dessa maneira. Não tem nada disse de 'eu não vou porque destruiu a família'. Não é nada disso, já estava combinado como seria o Natal dessa pessoa", disparou.

Zilu rebateu acusações do ex-cunhado - "Eu disse que não vou passar o Natal com a minha família. Minha família são meus filhos, meus netos, minha nora, meus genros, minha mãe e meus irmãos. Eu disse que não estava bem, com a imunidade baixa, estava passando mal, e estou mesmo, por isso que eu não ia para o Brasil. De tanta coisa que está acontecendo, minha imunidade baixou. Em nenhum momento, eu ataquei família nenhuma, deixa de ficar aí mandando indiretinha e fala a verdade", iniciou.

"Você não sabe da minha vida, não sabe da vida da minha família. A gente tinha combinado de passar o Natal na casa da Wanessa, todo mundo, e isso você não sabe. Espera as coisas acontecerem antes de você vir proteger alguém e dizer que sabe de toda a verdade. Tenho certeza que você não sabe. Fica a dica, Wellington. Toma juízo, menino. Cala essa boca, é melhor para você", avisou.