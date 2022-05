Irmão de Rodrigo Mussi pede respeito após insistência por fotos pós extubação

“As pessoas precisam ter mais senso antes de pedir imagens do meu irmão, que foi extubado há pouco mais de 15 dias. Se você realmente gosta do Rodrigo, respeite! A reabilitação leva tempo e está sendo muito árdua para ele, que se esforça diariamente para alcançar o objetivo. Mais respeito, por favor!”, escreveu Diogo no Instagram de Rodrigo, neste sábado (7).

Diogo Mussi mandou um recado para os fãs que não estão respeitando o momento de Rodrigo Mussi e insistem em pedir fotos atuais do ex-participante do Big Brother Brasil 2022, que sofreu um grave acidente, ficou entubado na UTI e agora faz fisioterapia para se recuperar das sequelas.

