Irmão de Rodrigo Mussi diz que ex-bbb está lúcido e não precisará de cirurgia na coluna

Diogo revelou como o ex-bbb reagiu ao saber do nascimento do sobrinho, Luca, que nasceu no último sábado (9). “Sempre que falo do Luca, ele acaricia ou aperta a minha mão”, contou.

“Agora estamos esperando o processo de extubação ser concluído totalmente e finalmente ele sair do tubo. Mas hoje ele estava bem lúcido e entendendo a vários comandos. Tentou se comunicar comigo, perguntei se ele queria falar alguma coisa para mim e ele fazia sinal positivo. Hoje foi o melhor dia que eu o vi desde que ele deu entrada no hospital”.

O advogado contou ainda que não será necessária uma cirurgia na coluna de Rodrigo. “Por enquanto não vão proceder com exame na coluna. Não há nada medular. A cirurgia seria mais de endireitamento e fortalecimento da coluna onde houve o reflexo da pancada na cabeça. Mas não é nada medular. Por hora vão proceder com o colar cervical. Estão adotando uma postura mais conservadora porque não é nada urgente e grave”, disse em entrevista à Quem.

Diogo Mussi voltou a falar sobre a evolução no quadro de saúde do irmão, Rodrigo Mussi, que continua internado em estado grave após um acidente de carro.

