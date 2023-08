Irmão de Matheus e Kauan é preso por tentar matar primo da ex

Your browser does not support the video tag.

Marcos Vinicius Aleixo Pinto, de 29 anos, irmão da dupla sertaneja Matheus e Kauan, foi preso nesta sexta-feira (11) suspeito de tentar matar o primo da ex-mulher, em Itapuranga, em Goiás.

De acordo com a Polícia Civil, a ex-mulher de Marcos estava saindo da casa dele com o filho de três anos e o homem teria dado uma facada nas costas do primo dela. Em seguida, Marcos fugiu, mas foi encontrado horas depois na zona rural de Itapuranga e, com ele, a polícia encontrou uma porção de maconha.

Em nota, a defesa de Marcos afirmou que ele é diagnosticado com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, além de transtorno bipolar, e que ele teve um surto psicótico.

Leia a nota na íntegra;

Marcos é diagnosticado com TDAH- Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade CID 11 : 6A05.Z, em Transtorno bipolar tipo II CID 10. F.32.2 e Transtorno de ansiedade Generalizada. Na data do dia 11/08 por volta das 11 da manhã, a ex esposa acompanhada de seu primo, foi levar o filho de 3 anos para o pai (Marcos Aleixo) ver, no momento que ela foi ir embora e levar a criança, esta começou a chorar, marcos ao ver a cena do filho chorar teve um surto psicotico, qual não se lembra de suas ações posteriores. Marcos não possui nada contra o primo da ex esposa, cabe ressaltar que este já passou pelo hospital e se encontra bem. Vamos realizar a audiência de custódia, e solicitarmos a medida de internação, qual ele já concordou e entende que necessita da referida medida, os irmãos dele não possuem nenhuma ligação com o fato, e estão ajudando a família no que for necessário.