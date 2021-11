Irmão de Marília Mendonça é criticado por 'aparecer feliz' nas redes sociais

Os fãs de João Gustavo e de Marília o apoiaram nos comentários. "Óh soberana, desça do trono de sua majestade e venha nos ensinar como passar por um luto! Precisamos TANTO disso!!! Venha medir nossas tristezas, pra ver se estamos fazendo certo! AAAAAHH, VÁ SE CATAR!! cada uma que me aparece" , escreveu uma outra seguidora.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.