Irmão de Marília Mendonça desabafa após laudo de acidente: 'Nada vai trazer ela de volta'

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, desabafou em entrevista ao colunista do UOL, Lucas Pasin, sobre o resultado do laudo do acidente aéreo que causou a morte da cantora e mais 4 pessoas, em novembro de 2021.

"Não foi nenhuma novidade. Já esperávamos esse resultado. O Dr.Robson [advogado da família] havia informado que esse laudo não apontaria nenhum culpado. Sabemos que a existência do obstáculo ocasionou o acidente, e ainda mais sem sinalização. Isso vai ser apurado na Justiça e, com certeza, algo vai servir de aprendizado", disse Gustavo.

O irmão de Marília explicou também sobre a ausência de um familiar na leitura do laudo que foi divulgado nesta segunda-feira (15). "Nada disso vai trazer a Marília, filha da Ruth, mãe do Leo e irmã do João Gustavo, de volta. Eu iria para Brasília junto com meu padrasto e o Robson [advogado], mas também tinha compromissos na faculdade. Decidimos deixar ele nos representar", finalizou.

Robson Cunha, advogado da família, disse em coletiva de imprensa que o relatório indicou que não houve falha humana ou mecânica no acidente aéreo. o "fator preponderante" para o acidente foi a colisão com cabos de energia da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais).