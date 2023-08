Irmão de Íris Stefanelli diz que Fernanda Paes Leme ‘está colhendo o mal’ após ser ignorada por famosa

Your browser does not support the video tag.

O irmão de Íris Stefanelli relembrou o dia em que a apresentadora foi ignorada por Fernanda Paes Leme por ser ex-BBB. A revelação veio depois que a atriz relatou que foi ignorada por uma famosa no aniversário de Preta Gil.

"Você está colhendo o mal que fazia aos 'BBBs'. Lembra quando você não queria dividir carro com minha irmã nos eventos em Goiânia? Pior: ainda pediu para transferir ela de hotel e colocaram ela em um hotel melhor que você. Adorei", escreveu Vitinho no comentário de uma publicação com a notícia da apresentadora do ‘Quem pode, pod”. Íris participou do BBB7 e protagonizou o triângulo amoroso com Diogo Alemão e Fani Pacheci.

Nesta semana, Fernanda Paes Leme compartilhou com os seguidores que foi ignorada por uma famosa durante o aniversário de 49 anos de Preta Gil. A atriz e apresentadora não citou o nome da pessoa.

"Encontrei um casal que eu adoro, super admiro e fui dar 'oi'. Assim que cheguei, chegou outra pessoa... e ela claramente nem olhou na minha cara. Deu a bochecha e fiquei conversando com ele, super querido, solicito, papo super rolando. E eu achando que ela em algum momento ia vir para o papo, falar direito, conversar, e não... Depois ela virou, deu as costas e saiu", relatou.

"A pessoa simplesmente não fez questão alguma de falar comigo e tudo bem. A forma como eu reajo que me diz respeito. No primeiro momento fiquei chateada, fiquei desconcertada. Até pensei em depois cruzar o olhar para entender se era impressão minha, mas aí eu falei: quer saber? Aceita!", acrescentou ela em outro trecho do desabafo.