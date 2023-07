Irmão de 19 anos de influencer é executado a tiros na porta de casa

"Minha vida está destruída. Te amo tanto, Biu! Você era só uma criança. Que mundo cruel! Quanta maldade, meu Deus! Eu não aceito isso e nunca vou aceitar. Tenho orgulho de você ter sido um irmão direito que nunca fez maldade com ninguém, que nunca colocou uma droga na boca, nunca roubou nem matou ninguém para morrer assim. Por quê você? Por que isso comigo, com meu coração, com nossa família? Você foi e minha vida está indo junto com você porque você é um pedaço! Estou sem chão, estou em prantos. Perdi você para um mundo cruel, onde você tinha toda inocência para nem entender qualquer covardia dessa que fizeram! Traz ele de volta, Deus, por favor! Por quê, meu Deus, por quê? Quero meu irmão de volta", escreveu ela.

O irmão de 19 anos da influencer Lalai Magarão foi executado a tiros em Salvador, na Bahia, na noite deste domingo (16). Gabriel Rodrigues estava na porta de sua casa quando foi surpreendidos por atiradores - ele teria sido confundido com o verdadeiro alvo do grupo.

