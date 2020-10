Irmã de Rafael Miguel se pronuncia após falsa prisão: 'desorganizada'

Camila Miguel, irmã do ator Rafael Miguel, se pronunciou após a confusão sobre a prisão de Paulo Cupertino no Paraná. Horas depois de sair na mídia que o autor do assassinato da família dela havia sido preso, foi informado que confundiram outra pessoa com ele.

"Está tudo bem. Seguimos, independente de qual a verdade. Quem me segue há tempos sabe que minha felicidade e reconstrução não é baseada na justiça do homem, tão falha e desorganizada. Infelizmente contamos com isso e com a irresponsabilidade de noticiarem abertamente algo não verificado que pode abrir cicatrizes difíceis. Eu falo sobre a calma, porque aqui escolhi viver assim, com consciência, amor, humanismo", publicou ela nos stories do Instagram.

A assessoria de Segurança Pública do Paraná e a de São Paulo informaram que ainda estão apurando o caso, de acordo com a Quem.