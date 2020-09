Irmã de Naya Rivera rebate críticas após ir morar com o ex-cunhado

A irmã de Naya Rivera, Nickayla, se pronunciou após a notícia que ela foi morar com seu ex-cunhado, Ryan Dorsey. Recentemente o site Daily Mail publicou fotos dos dois de mãos dadas e afirmou que eles estão inseparáveis desde a morte da atriz.

Ainda segundo a publicação, eles alugaram uma casa de três quartos na Califórnia para criarem o filho de Naya, Josey de 5 anos.

Com a repercussão, a modelo publicou um storie sobre o assunto de forma indireta: "No período mais sombrio da minha vida, a única coisa que importa são meus amigos e minha família Estar presente para meu sobrinho, mesmo que eu não possa fazer o mesmo por mim. Eu não estou preocupada com o jeito que as coisas se parecem, porque ninguém pode ver cada momento agonizante pelos quais nós todos passamos", escreveu.

Naya e Ryan se casaram em 2014, mas se separaram em 2016. Houve uma reconciliação e em 2018 divorciaram definitivamente.

Tragédia

Conhecida pelo papel de Santana no seriado "Glee", Naya Rivera morreu aos 33 anos após ficar cinco dias desaparecida no lago Piru, na Califórnia. O filho estava com ela no passeio, e foi encontrado dormindo sozinho no barco.