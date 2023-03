Irmã de Key Alves debocha de Lexa sobre atitudes de Guimê: ‘acho pouco’

Guimê foi o responsável por colocar Gustavo e em seguida Key no Paredão. Fora da casa, a esposa do cantor e a irmã da atleta trocaram farpas nas redes sociais ao defenderem seus jogadores.

Keyt, irmã gêmea de Key Alves, opinou sobre o comportamento de MC Guimê com Dania Mendez no BBB23 e ainda debochou de Lexa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.