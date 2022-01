Irmã de Gabigol termina noivado com ex-jogador do Santos após 1 mês

Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, terminou o noivado com o ex-jogador do Santos, Nicolas Coelho. Os dois estavam juntos há dois anos. O ex-casal noivou no dia 23 de novembro, no dia do aniversário da influenciadora, onde o jovem fez o pedido com direito a anel de noivado. Ambos apagaram as fotos em que apareciam juntos nas redes sociais. Solteir, a jovem de 19 anos passou a virada de ano com Gabigol em Barra Grande, na Bahia. Já Nicolas em São Paulo.

Veja também Gabigol é flagrado aos beijos com irmã de atriz no Réveillon

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.