Irmã de Gabigol sensualiza de lingerie em fotos picantes

As imagens são parte de um ensaio com a fotógrafa Marina Sampaio. "Todos os olhos em mim", escreveu a irmã do craque do Flamengo.

Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, colocou as curvas para jogo neste sábado (29) com fotos sensuais de lingerie. Nas imagens, ela tira um roupão preto e deixa sutiã e calcinha rendados à mostra.

