Irmã de Cristiano Ronaldo faz cirurgia íntima em São Paulo

"Me incomodava e acho que incomoda a maioria das mães, pois falo como mãe, no caso. Acredito que as mulheres possam ter este problema também. Quando temos filhos, a bexiga fica mais sensível, mais frágil. E, realmente, esse era um problema que eu tinha após três partos naturais", disse ela.

Ela passou por uma correção de cistocele, a famosa “bexiga caída” que afeta muitas mulheres. Ela também realizou uma perineoplastia a laser, cirurgia cujo objetivo é reparar as lesões do tecido e dos músculos perineais após partos vaginais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.