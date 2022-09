Íris Stefanelli nega romance com candidato André Janones

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A ex-BBB e empresária Íris Stefanelli, de 43 anos, participante do "Big Brother Brasil 7" e também do ''No Limite", ambos da TV Globo, negou que tenha se envolvido romanticamente com o candidato a deputado federal André Janones.

"Nunca me envolvi com político, nunca namorei político, se eu dei um beijo um dia não é namoro", disse a ex-BBB ao jornal Extra nesta sexta-feira (2).

"Eu o conheci, jantei duas vezes, ele é amigo nosso. Eu não namorei com ele. Não tenho nada com ele. Zero! E nunca tive. Vi a pessoa duas vezes na vida", complementou ela.

O assunto surgiu após o jornalista Cleber Lourenço publicar no Twitter que os dois teriam ficado juntos durante seis meses. Com a repercussão, Janones respondeu a publicação e não poupou elogios a ex-BBB, mas sem desmentir que teriam vivido um romance.

"Íris é uma querida, por quem tenho profundo carinho e respeito. Uma mulher batalhadora, com uma história de vida muito semelhante à minha e da maioria do povo brasileiro. Alguém que teve que vencer preconceitos e trabalhar muito para conquistar seu espaço. Admiração resume", disse ele.