Vídeo: Bárbara do BBB 22 já confrontou Bolsonaro na TV e deu soco em gêmeo

Com o anúncio dos participantes do BBB 2022, internautas atacaram de detetive e foram atrás de mais informações sobre os escolhidos, entre eles Bárbara Heck. A modelo gaúcha foi anunciada no grupo “Pipoca”, Mas parece que ela não é tão anônima assim. A loira de 25 anos já participou do programa "Chega Mais" da RedeTV! em 2015, confrontando Jair Bolsonaro sobre ter chamado os haitianos e outros imigrantes de “escória do mundo”. Ao fundo do vídeo aparecem o ex-BBB Daniel Lenhardt, o irmão gêmeo dele, e ainda Matheus Mazzafera. Na ocasião, Bolsonaro ainda era deputado federal, e Bárbara questionou: “Recentemente tu deu uma declaração sobre os refugiados africanos aqui do Brasil, que eles seriam a escória do mundo. Boa parte dos brasileiros é descendente de europeu. Qual tu acha que é a diferença dos imigrantes daquela época pra os de agora?”. Outro trecho do programa mostra Bárbara dando um soco no irmão gêmeo do ex-BBB Daniel, e internautas estão afirmando que ela era conhecida por ser explosiva e manipular o jogo durante o "Chega Mais". O programa apresentado por Matheus Mazzafera, Renata Kuerten e Adriano Doria era uma espécie de reality show com modelos da Mega Model.

