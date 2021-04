Internautas não superam Neymar e comparam namoro de Bruna Marquezine e Enzo

Bruna Marquezine assumiu o namoro com Enzo Celulari com uma declaração para lá de romântica nesta quinta-feira (1%). É a primeira vez que a atriz assume um namoro após o relacionamento iô-iô com Neymar. Os dois romperam em definitivo em 2018 após 6 anos entre idas e vindas.

Mas os fãs do jogador ainda não superaram o fim da relação começaram a comparar o ex e o atual após o post em que Bruna diz: “É claro que ao invés de virar tudo do avesso, como as paixões avassaladoras dos filmes, você me ajudaria a botar cada coisinha no seu devido lugar e me ensinaria que isso é melhor do que qualquer roteiro de cinema. É claro que você tinha que me mostrar o quão leve pode ser o amor”.

Os fãs ficaram felizes pelo novo relacionamento da atriz, enquanto outros não deixaram de lembrar de Neymar. Veja as reações:

Como será que tá o Enzo depois dessa declaração da Bruna Marquezine,pai amado esse homem venceu na vida,depois de seis anos ele conseguiu o que eu achava quase impossível!! pic.twitter.com/HDeyEtiG32 — Sol (@Sol28812883) April 16, 2021 blz mas quantas libertadores esse enzo ai ja ganhou ? tem champions? jogou com o lateral para? premio puskas eu n vou nem perguntar https://t.co/9VHR5pJTiE — MULAMBO (@Mul4mb0) April 16, 2021 Bruna Marquezine deu um upgrade na vida depois de namorar Neymar Jr agora esta com o lindo do Enzo Celulari. Subiu 10 casas. Foi uma excelente troca com certeza hahahahah pic.twitter.com/f3sbxqf1pa — Luktv (@luktv_spsjc) April 15, 2021 bruna marquezine assumiu namoro com enzo celulari, e eu aqui sem superar brumar — carol (@carolcomentaa) April 16, 2021

Os fanáticos por futebol também não puderam deixar de comentar.