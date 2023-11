Internautas apontam influencer como nova affair de Whindersson e humorista responde

Essa semana um vídeo onde Luísa Sonza em conversa com Bianca DellaFancy, fala que o ex-marido Whindersson Nunes foi seu grande amor e que ainda é "apaixonadinha" por ele, tendo uma boa relação após o término conturbado, viralizou nas redes sociais.

A loira deixou escapar que ainda tem ciúmes do ex, e revelou que o humorista deixou de atender uma ligação dela porque estava com "uma menina". Logo os internautas especularam quem seria a nova affair de Whindersson.

Fotos da influencer Rogéria Rocha, na casa do humorista em São Paulo começaram a viralizar, além de que os seguidores apontaram várias curtidas de Whindersson no perfil do Instagram da morena.

Após o burburinho, Whindersson fez um post bem humorado no X, antigo Twitter, onde respondeu uma postagem afirmando que os dois estavam juntos. "Não é ela, era ota", rebateu.