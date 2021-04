Internauta finge ser Mauro Icardi e trola Vitão em programa

“Passando só para a agradecer o Vitão. Me inspirei nele para fazer muita coisa na minha vida, principalmente na vida particular e amorosa. Abraço direto da França. Mauro Icardi”, disse o internauta.

Para quem não sabe, Icardi é casado com a ex-mulher do amigo, o jogador Maxi Lopez e especula-se de que o romance começou quando Wanda Nara ainda era casada.

