Inspirado em Johnny Depp, Brad Pitt vai levar Angelina Jolie a júri popular

Os tribunais do júri dos Estados Unidos devem se tornar cada vez mais palco de guerra de homens contra suas ex-mulheres, contando com o apoio de pessoas comuns. O caso Depp x Heard escancarou as portas, e além de Marylin Manson, Brad Pitt vai enfrentar Angelina Jolie no júri popular.

O astro acusa a atriz de prejudicar sua imagem ao vender sua metade da vinícola Miraval, que os dois construíram juntos, para a “oligarquia russa”.

O negócio seria a grande paixão profissional de Pitt e se transformou em um negócio multimilionário. O ator alega que em outubro de 2021, a mãe de seus 6 filhos vendeu secretamente sua parte do negócio para a empresa produtora de vinhos Tenute Del Mondo, parte do conglomerado Stoli Group, que segundo os advogados de Pitt é "controlado pelo oligarca russo Yuri Shefler", que teria mais interesse em prejudicar a vinícola para tirá-la do mercado do que fazê-la crescer.

Os advogados alegam que ao vender sua parte secretamente, Jolie quebrou uma cláusula do contrato que dizia que ela e Pitt tinham o direito de recusar um comprador, mesmo que só da parte do outro. Agora, Pitt estaria sendo “forçado” a se associar com o grupo. A intenção do ator é anular a venda e ser indenizado por Angelina por um valor “a ser acertado em um julgamento”.

Essa é a primeira vez que o ex-casal torna a briga pública. Desde 2016, eles tinham batalhas judiciais, mas tudo acontecia sob portas fechadas.

Ainda não se sabe a data do julgamento - que vai acontecer com pessoas comuns no júri, assim como o de Johnny Depp - e nem se câmeras serão permitidas.

Acusado de estupro, Marylin Manson processa Evan Rachel Wood

Além de Depp e Pitt, Marylin Manson também resolveu enfrentar a atriz Evan Rachel Wood. O cantor foi acusado de estuprar, manipular e torturar a ex-noiva. No entanto, ao contrário de Johnny Depp, Marylin Manson tem um histórico de acusações de abuso com outras seis vítimas que vieram a público, além da atriz.