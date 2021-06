Ingrid Guimarães e Danielle Winits homenageiam Paulo Gustavo em vacinação contra covid

A vacinação de Danielle Winits nesta quinta-feira (25) contra a Covid-19, foi marcada por uma homenagem a Paulo Gustavo, falecido aos 42 anos vítima da covid-19, em maio.

A atriz de 47 anos levou um cartaz com a frase “Rir é um ato de resistência”, dita por Paulo Gustavo em uma de suas últimas aparições na TV.

Danielle, que sorriu ao ser vacinada, publicou a imagem no Instagram e escreveu: "VIVA O SUS! Paulo Gustavo e mais de meio milhão de brasileiros PRESENTES ontem, hoje, e pra todo sempre nessa luta sem precedentes!!!!! Palavras não traduzem a extensão da minha gratidão à ciência e a todos os profissionais da saúde que transformam tantos destinos! E sim ainda vivemos uma pandemia, mas vacina boa é vacina no braço no seu dia!".

Ingrid Guimarães também homenageou o ator, usando uma camisa estampada com o seu rosto. "Vacinada . Chegou minha vez, meu dia, minha idade. Fui convidada pelo secretário municipal de saúde do RJ para anunciar a vacinação de mulheres da minha faixa etária e estou muito feliz em dizer que esperei minha vez e, enfim, estou vacinada, com minha tão sonhada primeira dose. A vacina boa é a que está em nosso braço e salvando nossa vida. Muito obrigada a todos os profissionais de saúde, aos cientistas e aos médicos que nos orientam. Meu amigo não teve essa chance, portanto encarem a vacina como uma dádiva. E não esqueçam: a segunda dose é muito importante. Viva o SUS", escreveu.