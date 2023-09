Influenciador Ivan Baron denuncia ataque capacitista de Leo Lins em stand-up

"Assistindo ao conteúdo foi impossível não sofrer, relembrando vários gatilhos que precisei passar durante todo o processo de aceitação da minha deficiência (paralisia cerebral) e me senti, mais uma vez, humilhado por uma pessoa que não teme as consequências que a suposta 'piadinha' pode causar na vida do outro", disse ele no desabafo.

"Um tempo atrás veio um processo grande que eu tô passando, que quem foi responsável por isso foi um militante lá, que foi o que subiu a rampa com o Lula [imita debochadamente uma pessoa com paralisia cerebral", disse Lins.

Em seu stand-up comedy, Leo Lins comentou a ação judicial em que será julgado por falas preconceituosas contra pessoas com deficiências, direcionadas a Ivan, e em seguida fez outros comentários preconceituosos sobre o influenciador ter subido a rampa de Lula no dia da posse, sendo uma das pessoas a representar o povo brasileiro e a passar a faixa para o presidente na cerimônia.

