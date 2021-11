Influencer vira meme após comprar bolsa de R$ 24 mil parecida com toalha

No TikTok, Maria relata que conseguiu a bolsa direto de Londres com a ajuda de um personal shopper.

A influencer Maria Luiza Santiago virou meme após mostrar uma bolsa aos seus seguidores. Acontece que a aparência do objeto, avaliado em R$ 24 mil, acabou chamando a atenção dos internautas por ser parecer com uma 'toalha embrulhada'.

