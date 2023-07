Influencer Toguro é internado após contrair bactéria: ‘dor insuportável’

Tiago Ribeiro de Lima, conhecido como influenciador Toguro, foi internado com fortes dores em um hospital de São Paulo.

Nas redes sociais, a equipe do influenciador informou que foi constatado uma bactéria após diversos exames e que ele precisaria ficar internado.

Já no boletim médico divulgado na manhã desta quarta (5), a equipe informou que Toguro acordou desorientado, falando nada com nada, sem entender o que estava acontecendo. O influencer contraiu a bactéria ainda em Londe onde iniciou as dores.

“A situação é delicada, pois a bactéria foi infectada em Londres, ele passou semanas com sintomas, mas achou que era uma dor normal, pois passou um dia inteiro andando de moto em Londres, achou que era algo que já iria passar, mas ontem uma dor insurportável fez com que ele marcasse com especialista, só que não deu tempo, ele deu entrada no pronto socorro e tiveram que internar, está sendo medicado e não tem data pra ser liberado da internação. É uma situação difícil também, o fato que ele é muito ativo, não para um minuto, ele acha que pode ir pra casa, mas os médicos não deram expectativa se sair tão cedo", diz a nota.