Influencer perdoa traição de MC Gui em A Fazenda e funkeiro se declara: 'recomeço'

MC Gui conseguiu reatar o seu relacionamento com Bia Michelle, que tinha colocado um fim ao noivado com o funkeiro ao ver suas trocas de carícias com Aline Mineiros em “A Fazenda 13”. A influencer perdoou o rapaz e apareceu às boas com ele nas redes sociais.

No Instagram, os dois apareceram em clima de romance neste sábado (4). "Meu maior intuito é ser feliz e te fazer feliz", escreveu ele, que continuou:

"Nem tudo na vida tem voltas, mas acredito que algumas tem recomeços. Foram dias difíceis, encontrei erros e acertos que me fizeram repensar".

"Respeitei o tempo que nós dois precisávamos para colocar a cabeça no lugar e saber o que nós realmente queríamos para nosso futuro, e tivemos tempo para evoluir. Estamos tendo uma nova chance", seguiu.

"Estava morrendo de saudade do seu cuidado, do seu amor, do seu carinho e, principalmente, de dormir e acordar e saber que tenho você. Depois de quase seis meses separados, resolvi seguir meu coração, minha intuição e dar uma nova chance ao amor", finalizou.