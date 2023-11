Influencer nega fim do namoro com Marcello Novaes: 'se souberem de algo, me avisem'

Saory Cardoso, de 26 anos, negou que o seu namoro com Marcello Novaes, de 61, tenha chegado ao fim após o jornal Extra publicar a notícia, acrescentando ainda que o ator deu uma indireta e deixou de seguir a jovem. O casal está junto há cerca de um ano.

No Instagram, a influenciadora ex-De Férias com o Ex questionou a informação: "Queria saber de onde tiraram isso? Nós estamos bem, não há nada disso. Ele até postou uma foto com um emoji de casal para que entendam que está tudo certo", disse à coluna de Lucas Pasin, do Uol.

Em seguida, ela brincou com a repercussão: “Se souberem de algo que nem eu sei, por favor me avisem. Daqui a pouco ele me traiu e não tô sabendo.”

O jornal Extra havia noticiado que Novaes terminou o namoro e postou uma indireta: "Ao impor limites, você descobre se é amado ou apenas útil". O post não está mais nas redes de Marcello.

Antes de namorar o ator 35 anos mais velho, Saory Cardoso viveu um namoro com o ator Eduardo Galvão, 34 anos mais velho que ela, e que faleceu em 2020. A loira também jã foi apontada como affair de Neymar.