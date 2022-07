Influencer Gustavo Tubarão sofre paralisia facial e relata desespero: 'pensei que era AVC’

"Eu fui almoçar ontem e na hora do almoço eu sentir minha boca esquisita, olhei no espelho e a minha cara estava 'torta'. Como vocês podem ver, esse lado direito do meu rosto está paralisado. Comecei a ter uma crise de ansiedade forte, comecei a ter um ataque de pânico porque pensei que estava tendo um AVC, um derrame”, iniciou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.