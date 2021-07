Influencer do Amazonas ganha troféu em programa do SBT

Dan participou do quadro "Famosos da Internet" onde os autores dos vídeos com maior número de visualizações postados na internet, são convidados para virem ao palco do Programa Eliana comentar sobre a repercussão do vídeo. Uma bancada de jurados vota nos melhores vídeos do dia.

O influencer Dan Lima, mais conhecido como ‘Deusa da Amazônia’, participou neste domingo (11), do Programa da Eliana, no SBT.

