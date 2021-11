Influencer diz que foi agredida por ex-BBB na festa de aniversário de Deolane

A influencer Rayane Cassemiro e a ex-BBB Adélia Soares protagonizaram um barraco durante a festa de Deolane Bezerra, que aconteceu na noite desta quarta-feira (2), em São Paulo.

Segundo o colunista Leo Dias, a influencer teria sido acusada de entrar de penetra na festa da viúva de MC Kevin e expulsa por Adélia, que é advogada. Vale lembrar que as duas possuem uma "rixa" após Rayane acusar MC Mirella de ter ficado com João Guilherme. Para quem não lembra, a ex-BBB é advogada da funkeira.

Nas redes sociais a influencer relatou que foi agredida por Adélia no banheiro da festa e ainda disse ter sofrido ameaças. "Quando eu fui ao banheiro ela foi atrás de mim (...) Me catou pelas costas com a unha dela, catou no meu pescoço, eu estava com uma corrente grossa de ouro cravejada de diamantes. Aí pensei: será que ela vai me assaltar ou me machucar?", contou em uma sequência de stories nesta quinta-feira (4).

Já a advogada e ex-BBB não se pronunciou sobre o assunto, mas jogou uma indireta em um dos stories sobre a festa citando 'sobre alguém ter entrado na festa sem ter sido convidado'.