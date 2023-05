Influencer descobre que padrasto assinava seu OnlyFans: "fazia pedidos específicos"

A influencer americana Taila Maddison, de 25 anos, contou em vídeo publicado no TikTok sobre o trauma que teve quando descobriu que seu padrasto assinava seu conteúdo no OnlyFans.

No vídeo, que viralizou na rede com mais de 3 milhões de visualizações, a jovem conta que o homem a conhece desde os 11 anos e que com a revelação, o casamento dele com sua mãe chegou ao fim.

Taila ainda revelou que o homem chegou a gastar US$ 2 mil, o equivalente a quase R$ 10 mil para ver a enteada no site erótico, além de fazer pedidos específicos na plataforma.

A jovem conta como descobriu: "Quando eu comecei a criar conteúdo na plataforma, tinha esse cliente que era praticamente o número 1. Me seguia desde o começo. Nós conversávamos todos os dias. Ele fazia pedidos muito específicos e ele também tinha um username muito específico no site", detalhou.

"Vi que uma pessoa havia acessado o meu perfil no TikTok que tinha esse mesmo user e, além disso, dizia que fazia parte dos meus contatos". Ao ligar os pontos, Taila chegou ao seu padrasto. "Segui minha intuição e decidi mandar uma mensagem pra essa conta dizendo: 'Eu sei quem você é', e em cerca de 2 minutos recebi uma mensagem do meu padrasto dizendo: 'Oi, Tai! Podemos conversar?', disse ela no vídeo, que reforçou que sua mãe terminou o relacionamento logo após descobrir toda a situação.